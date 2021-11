Innenstadt in Neuss : Pflanzkübel und Street Art sollen die City aufwerten

Neuss Neuss bewirbt sich um Fördermittel aus dem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte in NRW. Dafür wurde ein Konzept erarbeitet. Geplant sind mobile Pflanzkübel und Stadtgrün-Elemente im öffentlichen Raum.

Das Konzept identifiziert Schwerpunkte, die für die Aufstellung von Pflanzkübeln und weiteren förderfähigen Elementen besonders geeignet sind. So sollen auf der Hafenstraße, dem Neumarkt, am Glockhammer, am Platz über der Spulgasse, im Stiftsbezirk, auf dem Münsterplatz und an der Münze mobile Pflanzkübel aufgestellt und generationengerechte Möblierungselemente platziert werden. Punktuell soll Street-Art zu einem attraktiveren Stadtbild beitragen.