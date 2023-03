Botanischer Garten in Neuss Heizung im Gewächshaus wegen Energiemaßnahmen abgestellt

Im Pflanzenschauhaus des Botanischen Gartens an der Bergheimer Straße wurde am Mittwochmorgen sauber gemacht. In den Tagen zuvor machte jener Bereich einen ungepflegten Eindruck. „Das Gewächshaus wurde aus Gründen der Energieeinsparung aufgegeben“, erklärte Stadtsprecher Marc Bohn dazu. Die Pläne gab es bereits im vergangenen Sommer, die NGZ berichtete über die bevorstehenden Änderungen im Tropenhaus. In dem Wärmebereich wuchsen vor allen Dingen exotische Pflanzen – dazu gehörten etwa Dickblattgewächse der Kanaren oder Nutzpflanzen wie Kaffeesträucher oder eine Bananenstaude. All das hatte einen hohen Energiebedarf. Und so wurde die Heizungsanlage wie angekündigt außer Betrieb genommen. Dadurch sollen künftig zwischen 25.000 bis 30.000 kWh eingespart werden, so Bohn.