Pflanzaktionen und Patenschaften Neuss startet die Blüh-Offensive

Wie reibungslos ein auf Eigeninitiative basierendes Vorhaben mit der Stadt umgesetzt werden kann – die Erfahrung machte jetzt auch Simone Bunse, die ein Blumengeschäft an der Erftstraße führt. Die Hochbeete wie auch die Bepflanzung vor dem Haus waren „total in die Jahre gekommen“, wie sie sagt. Des Weiteren habe ein Mülleimer im Bereich des großen Steines mit Sitzbänken gefehlt, berichtet sie. Schon zwei Tage nach einem Gespräch mit einem Mitarbeiter des Grünflächenamtes sei der Mülleimer vor Ort gewesen – und Simone Bunse konnte in Eigeninitiative die von der Stadt bearbeitete Fläche neu bepflanzen. „Alles in einer Woche abgeschlossen“, sagt die Anliegerin. Auch diese Beet-Patenschaften seien im Zuge der „Grünes Herz“-Initiative entstanden.