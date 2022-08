Schützenumzug in Neuss : Pferd zu Fall gekommen

Neuss Beim Schützenumzug am Sonntag ist es zu einem kleinen Zwischenfall gekommen. Wie Schützenpräsident Martin Flecken auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte, ist ein Pferd auf dem Pflaster der Mühlenstraße ausgerutscht und zu Fall gekommen.

Immer wieder äußern Tierschützer Kritik an der Teilnahme von Pferde an Umzügen. Neu befeuert wurde die Debatte zuletzt durch einen Vorfall in Düsseldorf. Dort kollabierte ein Pferd bei einem Schützenumzug und starb. Die Neusser Schützen hatten im Anschluss betont, weiter am Einsatz von Pferden festzuhalten. Die Tiere würden traditionell zum Bürger-Schützenfest und „zum schönen Bild der Parade“ gehören.