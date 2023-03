Neusser Papiertuchhersteller Gefährliche Chemikalien auch in Essity-Produkten möglich?

Bei Analysen von Toilettenpapier in Amerika, Afrika und Westeuropa seien vielfach disubstituierte Polyfluoralkylphosphate (diPAP) festgestellt worden, heißt es in einer kürzlich in der Fachzeitschrift „Environmental Science and Technology Letters“ veröffentlichten Studie. Diese Stoffe gehören zur Gruppe der per- und polyfluorierten Chemikalien, kurz PFAS. PFAS sind in der Natur extrem langlebig und so auch als ewige Chemikalien bekannt.