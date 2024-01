Pfarrstelle in Neuss vakant Pfarrerin Berkholz verlässt Gemeinde am Norfbach

Das Pfarrhaus am Farnweg ist derzeit verwaist. Und das bleibt auch vorerst so. Denn Pfarrerin Anna Berkholz, die erste Seelsorgerin der erst vor drei Jahren gegründeten evangelischen Kirchengemeinde Am Norfbach, ist erkrankt und wird auf ihren Posten nicht wieder zurückkehren. Ab dem März bekleidet die 36-Jährige eine Pfarrstelle in der evangelischen Emmauskirchengemeinde in Düsseldorf. Der Einführungsgottesdienst beginnt am Sonntag, 3. März, um 11 Uhr in der Matthäikirche an der Lindemannstraße. Die frei werdende Stelle am Norfbach soll danach so schnell wie möglich wieder besetzt werden, sagt Gudrun Erlinghagen, die Vorsitzende des Presbyteriums der Gemeinde am Norfbach.