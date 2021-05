Neuer Seelsorger für Neusser Christuskirche : „Survival-Kit“ für einen Weltpriester

Neuss Jörg Zimmermann ist im Dienst der evangelischen Kirche in der Welt viel herumgekommen. Seine vermutlich letzte Station hat er jetzt an der Christuskirche angetreten. Zur Begrüßung erhielt er ein „Survival-Kit“ für Neuss geschenkt.

Jörg Zimmermann ist ein echter Weltpriester. Nach dem Theologiestudium in München und Tübingen sowie dem Vikariat in Wuppertal trat der in Düsseldorf aufgewachsene Geistliche seine erste Pfarrstelle im afrikanischen Ruanda an (bis 1994). Dann war er mehr als zwei Jahrzehnte Pfarrer der evangelischen Gemeinde am Kottenforst in Bonn (bis 2016). Seine letzte Pfarrstelle war in Sande im Landkreis Friesland. Von dort wohnten etliche Gemeindemitglieder der Einführung ebenso bei wie auch sein Mitbruder John Wesley Kabango aus Ruanda, der auch mit zelebrierte.