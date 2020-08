Pastor wird Domprobst in Köln : Oberpfarrer Assmann verlässt Neuss mit Wehmut

Ehrung für den scheidenden Oberpfarrer und künftigen Domprobst: Monsignore Guido Assmann wurde von Bürgermeister Reiner Breuer mit dem Stadtsiegel in Silber geehrt. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Bei der offiziellen Verabschiedung verlieh Bürgermeister Reiner Breuer dem scheidenden Kreisdechanten das Große Stadtsiegel von Neuss. Assmann warb in seiner Abschiedsrede um Zusammenhalt im Glauben.

Monsignore Guido Assmann muss gepackte Umzugkartons noch einmal auf machen, denn zu seiner offiziellen Verabschiedung am Sonntag gab es Geschenke. Einiges aus der Pilgerausrüstung, die ihm Gemeindereferentin Caja Steffen am Ende eines abendlichen Festgottesdienstes im Namen des Pastoralteams überreichte, wird er zwar sicher gleich ausprobieren, wenn er sich am Montag zu Fuß nach Köln aufmacht. Doch das Große Stadtsiegel in Silber, das ihm Bürgermeister Reiner Breuer zum Abschied im Namen des Rates verlieh, muss mit dem Umzugswagen hinterher.

Einen Ehrenplatz im Büro des künftigen Kölner Domprobstes wird es sicher finden und Assmann, der 13 Jahre Pfarrer an St. Quirin und zugleich Kreisdechant war, an den Dank des Bürgermeisters erinnern, der dem Mann aus dem Bergischen Land attestierte, ein „gelebter Neusser“ geworden zu sein. Der, wie Landrat Hans-Jürgen Petrauschke unmittelbar folgen ließ, „über die Grenzen der Stadt hinaus in den Kreis gewachsen ist.“

180.000 Katholiken leben im Kreisdekanat Neuss, dem Assmann ein Gesicht gegeben habe, wie sein Stellvertreter im Dekanat und (kommissarischer) Nachfolger an St. Quirin, der Further Pastor Hans-Jürgen Korr, formulierte. Er hob eine Reihe Tugenden Assmanns hervor, den neben Frömmigkeit auch Treue und Gradlinigkeit, Toleranz und Ökumene, Fleiß und Erreichbarkeit auszeichnen würden.

Für die 16.000 Katholiken im Gemeindeverband Neuss-Mitte sprach der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Bernhard Wehres, der feststellte: „Mit Ihrer Ankunft am Freithof zog das digitale Zeitalter ein.“ Er nannte Assmann aber nicht nur Manager und Modernisierer, sondern auch einen „begeisterten Pilger“, der die Quirinus-Wallfahrt neu belebt hat. Und als einen Priester – das wird Assmann besonders gefreut haben –, der Kindern gerne den Glauben näher bringen gebracht hat..

Zum Festhochamt konnte Assmann acht Priester als Konzelebranten am Altar um sich scharen. Ein inzwischen selten gewordenes Bild. „Wenn man hört und liest, wie wenig Kraft noch da ist“, sagte Assmann mit Blick auf die kleiner werde Priesterzahl, „dann müssen wir zusammenhalten.“ Kirche werde oft noch klerikal also vom Priester her betrachtet, sagte Assmann, er habe versucht, davon wegzukommen. In die Mitte der Gemeinschaft gehöre nicht der Pastor – sondern Jesus.