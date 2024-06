Evangelische Christuskirchengemeinde „Gemeinsam Gott suchen“ – Pfarrer Cornelius Brühn neu in Neuss

Neuss · Pfarrer Cornelius Brühn wird am Sonntag, 23. Juni, in der Christuskirche ins Amt eingeführt. Seit Monatsbeginn ist er als Pfarrer im Probedienst in der Evangelischen Christuskirchengemeinde aktiv. Was ihn antreibt und worauf er sich in der Gemeinde freut.

18.06.2024 , 04:50 Uhr

Zum 1. Juni hat Cornelius Brühn sein Amt als Pfarrer im Probedienst in der Evangelischen Christuskirchengemeinde aufgenommen. Foto: Iris Wilcke

Von Iris Wilcke