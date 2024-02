Andreas Süß bleibt Seelsorger am Marienberg Spaghetti-Messe für Kolumbienhilfe neu belebt

Süß hat Freude an dem Amt und konnte in dieser Funktion daran mitwirken, die 2005 begründete und zwischenzeitlich wieder eingeschlafene Tradition der „Spaghetti-Messe“ neu zu beleben. Am Sonntag folgten mehr als 500 Schülerinnen des Gymnasiums, ihre Eltern aber auch das Lehrerkollegium seiner Einladung in die Marienkirche – für die Messe. Die Spaghetti gab es im Anschluss in der Kantine des Gymnasiums Marienberg. Dort zählte Organisatorin Eva Stuttmann, im Schulalltag Lehrerin für Englisch und Französisch, immer noch mehr als 400 Gäste an der Tafel. „Schule lebt von Gemeinschaft“, sagt sie – und die könne mit Aktionen wie der am zweiten Fastensonntag gestärkt werden. Und Schulleiter Keßler fügt hinzu: „Wir feiern eine Familienmesse und kommen zu einem gemeinsamen Essen zusammen, weil die Familie in ihrer ganzen Vielfalt Garant unserer Bildungs- und Erziehungsbemühungen ist.“