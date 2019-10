Petra Hammesfahr in Neuss : Bestsellerautorin liest bei der Polizei

Neuss Petra Hammesfahr kommt am 21. Oktober in den Neusser Schießkeller.

Am Montag, 21. Oktober, um 18.30 Uhr, lädt die Polizei dazu in ihren Schießkeller auf dem Gelände des Polizeidienstgebäudes an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss ein. Anmeldungen sind montags bis freitags zwischen 8 und 14 Uhr unter 02131-30014000 oder per E-Mail an: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de möglich. Aufgrund der begrenzten Plätze ist eine Anmeldung erforderlich. Die Lesung ist kostenlos.