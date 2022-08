Anwohner fordern dauerhafte Polizeipräsenz : Petition für Bahnhofswache startet in der kommenden Woche

Neuss Die „Anwohnerinitiative Marienviertel“ fordert eine dauerhafte Polizeipräsenz im Bereich des Hauptbahnhofs in Form einer rund um die Uhr besetzten Wache. Aufgrund zahlreicher Rückmeldungen will man die anstehende Unterschriftensammlung nun auch klassisch auf Papier durchführen.

Eigentlich wollte die „Anwohnerinitiative Marienviertel“ ihre Petition für die Installation einer Polizeiwache nahe dem Hauptbahnhof lediglich online starten. Nach Angabe des Vorsitzenden Andreas Alberts hat es in den vergangenen Wochen aber so viele Rückmeldungen – auch von älteren Anwohnern – gegeben, dass die Unterschriftensammlung nun auch klassisch auf Papier stattfinden wird. Zudem steht jetzt auch der Starttermin fest – kommende Woche soll es losgehen. Passender könnte der Zeitpunkt kaum sein. Schließlich ist das Ergebnis des jüngsten Schwerpunkt-Einsatzes der Polizei am Montag in der Innenstadt nur eine Bestätigung von seit Jahren getätigten Schilderungen. Bei ihren Kontrollen fanden die Beamten unter anderem Heroin und Amphetamin.