Ausstellung in Neuss Dreidimensionale Werke im Kunstraum

Geboren wurde Anschütz im Jahr 1940, er studierte Bauingenieurwesen in Köln und hat bis 2022 zunächst angestellt, später freiberuflich, in diesem Beruf gearbeitet. In den 1970ern studierte er nebenberuflich an der Kunstakademie Düsseldorf Architektur.Der Kunst blieb er jedoch treu: Neben seiner Arbeit zeichnete und malte er und stellte seine Werke hauptsächlich in Düsseldorf aus. Nun laden die Freunde und Förderer des Kunstraum Neuss zur Vernissage der Ausstellung für Sonntag, 17 Uhr, ein. Peter Anschütz wird selbst die Einführung in seine Ausstellung übernehmen. Wer an der Vernissage nicht teilnehmen kann, hat noch bis Sonntag, 17. März, die Chance dazu, einen Blick auf die dreidimensionalen Bilder im Kunstraum zu werfen. Geöffnet ist der Kunstraum immer dienstags bis freitags zwischen 16 und 18 Uhr und sonntags von 15 bis 18 Uhr.