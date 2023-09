St.-Augustinus-Gruppe Personalwechsel in der Notfallambulanz des Johanna-Etienne

() Die somatischen Kliniken der St.-Augustinus-Gruppe an den Standorten in Neuss und Mönchengladbach stellen ihre akut- und notfallmedizinische Versorgung in Zukunft neu auf. Zum 1. September übernimmt der Mediziner Thorsten Reith die Verantwortung der Notfallambulanz des Johanna-Etienne -Krankenhauses.