Stadtrat Neuss : Personalwechsel bei der CDU - Linke in „banger Erwartung“

Neuss Viele CDU-Stadtverordnete hören auf. Der Fraktionschef der Linken bedauert das. Er blicke „mit banger Erwartung“ auf die neue Wahlperiode.

Der Jurist Roland Sperling gibt der Partei Die Linke Gesicht und Gewicht in der Stadt. Er gehört dem Rat in der dritten Wahlperiode an und ist bekannt für seinen unabhängigen Kurs. So war Sperling der gewichtigste Kritiker des im Dezember verabschiedeten Haushaltsplanes der Stadt Neuss. Er versagte die Zustimmung mit Hinweis darauf, dass die schwarz-grüne Koalition der Senkung beziehungsweise Streichung der Kindergartenbeiträge die Zustimmung versagte. Roland Sperling & Co. standen aber in Reihen derer, die die Jugendstilsammlung 2016 nach Neuss holen wollten. Sie plädierten für eine „große Lösung“ inklusive Museumsneubau. Allein am Ende setzten sich die Skeptiker durch und über die Schenkung der großen Jugendspielsammlung freut sich heute die Stadt Wiesbaden.