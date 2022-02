Ideen aus Neuss : Selbstgemachte Geschenke zum Valentinstag

Foto: Babette Lutz Lorenz 9 Bilder Neusser Geschenkideen zum Valentinstag

Neuss Der 14. Februar steht im Zeichen der Liebe: Für diejenigen, die ihren Partner mit einer kleinen Aufmerksamkeit überraschen möchten, haben drei kreative Neusserinnen persönliche Geschenkideen vorbereitet.

Rote Rosen, Pralinen und ein Besuch im Restaurant: Das sind wohl die Klassiker der Valentinstags-Geschenke. Aber warum seine Liebsten nicht einmal mit etwas Selbstgemachtem überraschen? Wie wäre es zum Beispiel mit einem herzigen Gebäck ? Oder einer selbst bemalten Tasse? Manchmal reichen aber schon Worte aus, um dem anderen eine Freude zu machen – richtig verpackt, können sie gar zum schönsten Geschenk überhaupt werden. Einige Inspirationen im Überblick.

Selbstbemalte Keramik Eine neue Lieblingstasse, eine Müslischale oder Teller: In der Potteria von Babette Lutz-Lorenz können Besucher das ganze Jahr über Keramik bemalen. Genau das richtige für den Valentinstag: Denn das selbstgestaltete Geschirr mit Herzchenmotiv, einem prägnanten Spruch oder dem Hochzeitsdatum, sind ein persönliches Geschenk. Wer keine eigene Idee für ein Motiv hat, kann sich von der Inhaberin der Potteria, Rheintorstraße 24, inspirieren lassen: Sie hat einige Anregungen im Repertoire. Das geht übrigens auch von zu Hause: Denn im vergangenen Jahr hat die Neusserin – im Zuge der Corona-Pandemie – einen eigenen Online-Shop eröffnet, über den Kunden ein Malpaket für Daheim bestellen können. Aktuell sind dort auch einige Sets zum Valentinstag zu finden: Die werden nach dem Bemalen einfach wieder in der Potteria zum Glasieren und Brennen abgegeben. Wer die Idee umsetzen möchte, muss sich schnell entscheiden: Denn als Last-Minute-Geschenk eignet sich die bemalte Keramik nicht. Bis zu sechs Tage müssen bis zur Fertigstellung (brennen und glasieren) eingeplant werden, ehe die fertigen Einzelstücke abgeholt werden können. Doch noch etwas hat Babette Lutz-Lorenz in ihrem Programm: Für den 14. Februar lädt sie Verliebte und Singles von 18 bis 21 Uhr ein, zu Zweit Kermaik zu bemalen – all das bei Kerzenschein und einem Glas Sekt. Wer teilnehmen möchte, kann sich online unter www.keramikbemalen-neuss.de anmelden.

In der „Potteria“ kann nicht nur Keramik für den alltäglichen Gebrauch zu einem romantischen Geschenk werden. Für den 14. Februar lädt die Inhaberin zum „Malen zu Zweit“ ein. Foto: Potteria Foto: Babette Lutz Lorenz

Karte zum Valentinstag Worte können so schön sein, wenn man nur die richtigen findet. „Damit der Valentinsgruß etwas Besonderes wird, ist ein persönlicher Bezug wichtig“, sagt die Neusser Diplom-Grafikerin Vera Henkel, die als freie Autorin und Textdozentin ein Gespür für die Wirkung von Sprache hat. „Eine vorgedruckte Karte mit ,Tausend Küsse für dich‘ ist zwar nett, könnte aber schnell in einer Schreibtischschublade landen, da sie austauschbar ist“, sagt sie. Stattdessen schlägt die Dozentin vor, eine möglichst unbedruckte Doppelkarte selbst zu gestalten. „Man kann sie sich auch selbst aus festem Papier schneiden“, rät sie. „Auf die Vorderseite kommt der Spruch, innen eventuell noch ein Nachsatz oder gar nichts.“ Beschriftet wird die Karte dann – am besten mit einem schwarzen, mitteldünnen Stift auf weißem Grund – per Hand. Dabei komme es gar nicht auf die perfekte Schrift an. Im Gegenteil: „Die wirkt leblos“, sagt die Dozentin und fügt hinzu: „Schreiben Sie mit Ihrer eigenen Handschrift, das ist persönlich.“

Vera Henkel skiziiert Valentinstagskarten für die NGZ Foto: Vera Henkel

Im Zweifel könne man sich auf einem Blatt einschreiben, ehe es an die Karte geht. Wer möchte, kann eine kleine Illustration dazu malen: „Nichts Aufwendiges, ein Herz, eine Sonne oder eine Blume genügt“, so der Tipp. All das am besten mit dem Stift, mit dem auch der Text geschrieben wurde, dann mit einer Farbe locker ausmalen. Wer nicht zeichen möchte, könne auch mit Tesafilm einen „symbolischen Erinnerungsfetzen“ dazu kleben. Etwa eine Kinokarte oder eine Trockenblume. Alte Grafikerregel: „Nie die Illustration im Text erwähnen“, sagt Vera Henkel, das langweile! „Also nicht: ,Diese Trockenblume soll dich an unser gemeinsames Wochenende im Oberzipfeln erinnern‘. In dem Fall lieber: ,Oberzipfeln, das kleine Café, weißt du noch?‘“ Auch ein für Außenstehende kryptischer Spruch passe zu so einem Erinnerungsfetzen: „Lieber Max, war’s nicht schön?“ Aber was auf eine Karte schreiben, wenn solch ein Anhaltspunkt fehlt? „Wer Reimen oder Gedichte schreiben kann, braucht sowieso keine Anleitung“, sagt Vera Henkel, „wenn nicht, und jemand stundenlang über möglichen Reimen sitzt: lassen Sie es! Nichts wirkt unangenehmer für den Adressaten als erzwungene Reime oder unstimmige Rhythmen. Ein guter, aus ehrlichen Gefühlen heraus formulierter Satz ist viel herzerwärmender.“ Wenn man gerade richtig verliebt ist, eignen sich Gefühlsbekundungen. Die Neusserin nennt folgende Beispiele: „Liebe Anja, ich bin ja sooo verliebt!“ oder etwas indirekter wie „Lieber Kevin, was hast du bloß mit mir gemacht?“ oder „Liebe Milly, du bringst mich sowas von aus dem Konzept!“ Man könne aber auch den Zustand mit gemeinsamen Erlebnissen verknüpfen. Also etwa: „Lieber Karl, mit dir möcht’ ich mein Leben lang lachen!“ oder „Liebe Susanne, mit dir wird es mir wirklich nie langweilig!“ Doch auch an Freundschaften oder an einsame Menschen kann am Valentinstag gedacht werden. Auch das funktioniere gut über gemeinsame Erinnerungen: „Lieber Andreas – weißt du noch? Wir damals in dem kleinen Café mit der tolpatschigen Kellnerin, die dir dann auch noch die heiße Milch über die Hose goss… Trotzdem mal wieder Lust auf einen Kaffee? Nächste Woche vielleicht? Deine Anja.“ Anderes Beispiel: „Liebe Marlene, ich würde mal wieder gerne mit dir lachen. Wie wär’s gleich nächsten Dienstag? Um 15 Uhr im Kunstcafé? Kannst Du? Kommst Du? Es würde mich so freuen! Deine Leila.“ Mehr Schreibinspirationen unter: verahenkel.com.

Liebeskuchen mit Schokoherz Liebe geht bekanntlich durch den Magen und so hat sich die Neusser Hobbybäckerin Daniela Illing gleich mehrere Köstlichkeiten einfallen lassen, die zum Valentinstag verschenkt werden können. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Liebeskuchen, der beim Aufschneiden mit einem italienischen Schokoherz überrascht? Da er aus zwei verschiedenen Kuchen – einem Schoko- und einem hellen Kuchenteig – besteht, braucht die Zubereitung etwas Zeit. „Den Schokokuchen am besten am Vortag backen, dann kann er in Ruhe auskühlen“, empfiehlt die Neusserin. So wird er gemacht: Zunächst werden 200 Gramm Butter, 150 Gramm Zucker, drei Eier, zwei Teelöffel Backpulver, zwei Esslöffel Kakaopulver, 0,5 Teelöffel Zimt, 200 Gramm Mehl, eine Prise Salz, 125 Milliliter starker Espresso, 100 Gramm Zartbitterschokolade und 100 Gramm Amarettini gebraucht. Dann werden Butter und Zucker schaumig gerührt, danach werden die Eier einzeln gut untergerrührt. Mehl, Kakaopulver, Salz, Zimt und Backpulver mischen. Abwechselnd mit dem Kaffee unter die Eier-Butter-Masse heben. Zum Schluss die zerkleinerten Amarettini mit der gehackten Schokolade unterheben. In einer 30er Kastenform – gefettet und bemehlt – bei 175 Grad Umluft circa 45-50 Minuten backen. Den Kuchen zehn Minuten in der Form, dann auf einem Gitterrost komplett auskühlen lassen. „Wird der Schokokuchen am Vortag gebacken, empfiehlt es sich, ihn in Frischehaltefolie gewickelt übernachten zu lassen“, sagt Daniela Illing.

Liebe geht durch den Magen: Erst recht bei diesem Valentinstags-Kuchen, den Hobby-Bäckerin Daniela Illing kreiert hat. Foto: Daniela Illing

Dann geht es weiter mit dem hellen Kuchen. Dafür werden 200 Gramm Butter, 200 Gramm Zuker, ein Beutel Vanillezucker, eine Prise Salz, fünf Eier, 125 Gramm Mascarpone, 425 Gramm Mehl, eine Packung Backpulver und 150 Milliliter Sahne benötigt. Wie zuvor wird die Butter mit dem Zucker schaumig gerührt. Dann die Eier einzeln gründlich unterrühren. Jetzt die Mascarpone (und Vanilleextrakt) zufügen. Mehl, Salz und Vanillezucker mischen. In zwei bis drei Portionen abwechselnd mit der Sahne unterheben. Und dann kommt der Moment, in dem beide Kuchen zu einem werden: Der Schokokuchen wird dafür zunächst in Scheiben geschnitten und dann mit einer Herzform ausgestochen. Anschließend wird der Boden einer Kastenkuchenform (gefettet und bemehlt) mit einer Lage hellem Teig befüllt. Die Schokoherzen dann eng an eng in den Teig drücken. Den Rest hellen Teig am besten in einen Spritzbeutel füllen. Den Kuchen dann nochmals bei 175 Grad etwa 45 Minuten backen. Der Liebeskuchen ist fast fertig: Wer ihn nun noch von außen dekorieren möchte, dem empfiehlt Daniela Illing, ihn vor der Kuchenglasur mit einigen erwärmten Esslöffeln Aprikosenmarmelade zu bestreichen. Danach wird die Glasur aufgetragen: Für die Dekoration eignen sich Schoko- oder Zuckerherzen oder Beeren. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: „Ich habe einfach eine Schablone aus dem Bastelregal auf den Kuchen gelegt und mit Puderzucker abgepudert“, verrät Daniela Illing.

Zimtherzen Während der Liebeskuchen relativ aufwendig ist, hat Daniela Illing noch einen Tipp, wenn es mit der Liebe einmal schneller gehen muss: Süße Zimtherzen.

Für das schnelle Glück empfiehlt Daniela Illing die Zimtherzen. Foto: Daniela Illing