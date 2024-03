Lesung im Rheinischen Landestheater in Neuss Perlen der arabischen Erzählkunst

Aufgeregt steht Barbara Maria Krüss aus Düsseldorf in der Schlange, die sich an dem Stehtisch gebildet hat, an dem Schami Bücher signiert und mit den Besuchern intensiv und sehr persönlich ins Gespräch kommt. Die Düsseldorferin ist Lehrerin an einer Förderschule und Autorin für Lehrwerke des Cornelsen-Verlags. Für ein „inklusives Deutschbuch“ hatte sie während der Corona-Pandemie ein Kapitel über den Autor verfasst und überreicht ihm ein Exemplar. Der Vater ihrer Freundin, die sie an dem Abend begleitet, stammt aus dem gleichen Viertel in Damaskus wie Schamis Familie und schnell sind die Damen in ein angeregtes Gespräch mit dem Autor vertieft. Vielleicht ist es das, was den besonderen Reiz und die besondere Freude eines Abends mit Rafik Schami ausmacht: Er gibt den Gästen das Gefühl eines Dazugehörens. Mit seinem Charme, dem feinen Humor und den faszinierenden Geschichten zieht er seine Leserschaft in den Bann. „Geduld ist der Schlüssel zur Erleichterung“, sei einer seiner Leitsätze, verrät Schami, als er eine Geschichte der fünften Nacht, in der es um Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit geht, zum Besten gibt. Am Ende des Abends, so Gravemann, habe wohl jeder begriffen, „warum Geschichten heilen können“ und die Vorfreude auf den nächsten Besuch des mehrfach ausgezeichneten Autors in Neuss ist schon jetzt groß.