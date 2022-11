Kultur für Kinder in Neuss : Pepes weihnachtliches Abenteuer im Theater am Schlachthof

Neuss Im Theater am Schlachthof feiert das diesjährige Weihnachtsstück am Sonntag Premiere. Die Nachfrage ist hoch - für öffentliche Veranstaltungen gibt es derzeit nur Restkarten.

Einen Rekord kann das Theater am Schlachthof (TaS) in diesem Jahr verbuchen: 50 Vorstellungen sind für das weihnachtliche Stück angesetzt, das am Sonntag Premiere feiert – die ist allerdings schon ausgebucht, lediglich für zwei Termine sind noch Restkarten zu haben. Doch bei Bedarf werden noch weitere Zusatztermine freigegeben. „Die Nachfrage ist groß und reißt auch nicht ab“, erzählt Pressesprecher Dennis Prang. Zwar seien die Weihnachtsstücke immer besonders gefragt, doch nun spiele auch noch der „Corona-Nachholeffekt“ eine Rolle: „Die Leute sind wieder etwas entspannter und trauen sich, zu planen“, sagt Prang.

In diesem Jahr steht ein Stück auf dem Plan, das Franka von Werden geschrieben hat und damit zugleich ihre Premiere als Autorin feiert: „Pepes Reise durch die Zeit“ heißt der Titel und dreht sich um Pepe . Der ist zwar noch ein Kind, aber ein ganz schön genialer Erfinder: Kurz vor Weihnachten erfindet er einen Trank, mit dem er durch die Zeit reisen kann: Doch dabei geht etwas gehörig schief. Statt bei den Dinos landet er in einer düsteren Zukunftsversion mit der ziemlich garstigen Präsidentin O ... Bei seinem Abenteuer trifft Pepe auf die mutige Pink, einen schrägen Roboter und fiese Agenten.

Auf den ersten Blick mag all das wenig an eine Weihnachtsgeschichte erinnern, doch für Jens Spörckmann, der Regie führt, ist es genau das. „Für mich ist es eine weihnachtliche Geschichte, weil die zentralen Themen wie Familie, Zusammenhalt, Zuhören und Verzeihen behandelt werden“, erzählt er. Pepe sei nämlich nicht nur ein genialer Erfinder, sonder auch sehr ehrgeizig – werde aber von Finn Leonhardt so großartig gespielt, dass er nicht wie ein Streber wirkt, erklärt Spörckmann. Dass Pepe nun eine Zeitmaschine entwickelt hat, liegt daran, dass er seine Schwester übertrumpfen möchte: Ihr gelingt es nämlich Jahr für Jahr die perfekten Weihnachtsgeschenke zu finden. Das will er überbieten. Dadurch dass die Weihnachtsgeschichte auch einen Science-Fiction-Charakter hat, sei es leichter, die Aussage auch auf andere Kontexte zu tragen: „Der Geist der Weihnacht funktioniert auch in anderen Zusammenhängen“, sagt Spörckmann, „in jeder Situation kann man sich fragen, wie wir miteinander umgehen, Nächstenliebe leben.“ Neben Finn Leonhardt werden auch Julia Jochmann und Franka von Werden selbst auf der Bühne stehen.