Fahrradhelm verhinderte Schlimmeres Pedelec-Fahrer bei Kollision mit Auto verletzt

Daher rät die Polizei unter anderem, einen geeigneten Schutzhelm zu tragen, um insbesondere die Folgen bei Kopfverletzungen minimieren kann. Nach ersten Erkenntnissen trug solch einen Schutzhelm ein 88 Jahre alter Pedelec-Fahrer aus Neuss, als er am Sonntag gegen 15 Uhr auf der Bergheimer Straße in Richtung Reuschenberg unterwegs war. In Höhe der Bushaltestelle Eppinghover Mühle wollte er laut Polizeibericht die Straße überqueren und stieß dabei mit einem in gleicher Richtung fahrenden Auto eines 43 Jahre alten Düsseldorfers zusammen.