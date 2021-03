Auszeichnung der RWTH Aachen : Neusser erhält „Innovation Award“

Neuss Patrick Bongartz (31), auf der Furth aufgewachsen, studierte an der FH Aachen Biotechnologie. Er wurde jetzt für sein Projekt „BioThrust“ ausgezeichnet.

Aufgewachsen ist Bongartz auf der Furth. Als „Arbeiterkind“, wie er selbst sagt, auf die Realschule in Kaarst gekommen, besuchte er die Oberstufe des Marie-Curie-Gymnasiums und studierte danach an der FH Aachen – auf dem Campus Jülich – Biotechnologie. Seinen Master schloss er in Aachen mit dem Schwerpunkt Verfahrenstechnik ab. Seit 2016 promoviert und arbeitet Bongartz am Lehrstuhl für Chemische Verfahrenstechnik für einen Doktor-Ingenieur.