„Hartnäckigkeit und gute Organisation“ Neusser verfolgt zehn EM-Spiele live im Stadion

Wenngleich er mit seinen zehn Stadion-Besuchen während eines Turniers einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt hat – unerfahren ist er in der Welt des Profi-Fußballs keineswegs. „Die großen Turniere nehme ich schon gerne mit, wenn es geht“, sagt er. So war er unter anderem bei den Europameisterschaften 2012 (Polen und Ukraine), 2016 (Frankreich) und 2021 (europaweit) sowie bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland vor Ort. Den deutschen WM-Titel im Jahr 2014, als Mario Götze mit seinem 1:0-Siegtreffer gegen Argentinien die Nation zum Jubeln brachte, verfolgte Bialas aber vor dem TV: „Brasilien war dann doch etwas zu weit, das ließ sich damals als Azubi nicht organisieren, so war es leider auch bei der WM 2010 in Südafrika.“