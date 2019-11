Auf Gut Gnadental in Neuss : Adenauer-Enkel beim Unternehmer-Treff

Neuss Patrick Adenauer, Enkel des ersten deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer, sprach auf Gut Gnadental über notwendige Infrastuktur-Investitionen, Fehler in der Finanzpolitik und seine familiären Verbindungen nach Neuss.

Beim letzten Gnadentaler Unternehmer-Tisch (GUT) in diesem Jahr freute sich Gastgeberin Jutta Zülow mit einem Augenzwinkern, dass „dank meiner Initiative“ die Ufo erst ab Donnerstag streikt. So konnte der Moderator Ulrich Deppendorf (69), Leiter des ARD-Hauptstadtstudios von 2007 bis 2015, ungehindert einfliegen. Er hatte einen in Wirtschaftsfragen höchst kompetenten Gesprächspartner: Patrick Adenauer (59), jüngstes Kind von Konrad Adenauer, dem ältesten Sohn des gleichnamigen ersten Bundeskanzlers, ist – nach Jahren als Unternehmensberater in New York und Düsseldorf – geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Bauwens in Köln.