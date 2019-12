Engagement in Neuss : Rettungssanitäter aus Leidenschaft

Neuss Patric Pohl arbeitet im Rettungsdienst für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) – nicht nur hauptberuflich, sondern auch im Ehrenamt. Dabei ist der Spagat zwischen Beruf, Familie und ehrenamtlicher Tätigkeit nicht immer einfach.

„Wir hatten neun Einsätze in zwölf Stunden“, erzählt er am nächsten Morgen am Telefon. Das Besondere: Patric Pohl ist nicht nur im fünften Jahr als hauptamtlicher Rettungssanitäter beim DRK, sondern geht dieser Tätigkeit auch in seiner Freizeit ehrenamtlich nach. Zehn bis fünfzehn Stunden im Monat verbringt er unentgeltlich auf der Rettungswache zur Material- und Fahrzeugpflege, bei Schulungen, etwa zur Patientenversorgung, bei Großereignissen, bei denen die großen Hilfsdienste für den Ernstfall bereit stehen, oder eben im Rettungswagen.

„Bei der Fußball-WM 2006 habe ich die Unfallhilfsstellen in den Stadien in Dortmund und auf Schalke mit unterstützt und war bei der Love Parade“, erzählt Pohl. An letzteren Einsatz am 24. Juli 2010, als es bei dem Techno-Festival in Duisburg zur Katastrophe kam, erinnert er sich genau. „Mit diesem Ausmaß hat niemand gerechnet“, sagt er im Rückblick. Einige Kollegen mussten sich nach dem Unglück, bei dem 21 Menschen ums Leben gekommen waren, in psychologische Behandlung begeben. Pohl, der verheiratet ist und eine 14-jährige Tochter hat, überstand den Einsatz, bei dem viele Menschen reanimiert werden mussten, ohne Beeinträchtigung. „Ich habe nie darüber nachgedacht bei solchen Großveranstaltungen nicht mehr dabei zu sein“, sagt er. Schlimmer seien für ihn Massenunfälle mit teils abgerissenen Gliedmaßen, Baustellenunglücke oder Unfälle mit Kindern. „Man muss das, was passiert, abschütteln, wie die weißen Klamotten, die man nach Feierabend auszieht“, so seine Strategie. In den 22 Jahren, in denen Patric Pohl ehrenamtlich für das DRK im Einsatz war, gab es auch schöne Erlebnisse. Etwa habe er zwei Geburten im Rettungswagen betreut. Innerhalb von acht bis neun Minuten treffe er in der Regel beim Notfall ein; kreisweit seien es zwölf Minuten, bemerkt er. Dann piept es im Hintergrund „Jetzt hab ich einen Einsatz“, sagt Pohl schnell noch – und legt auf.