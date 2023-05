Neusser Verein „Schnelle Nothilfe“ Mit Patenschaften ukrainische Studenten unterstützen

Im Mittelpunkt von Professor Serebrianskyis Anliegen stand die Bitte um finanzielle Hilfe beim Wiederaufbau der Universität, um mit Beginn des Semesters am 1. September den Unterricht möglichst wieder in Präsenz – aktuell läuft alles digital - stattfinden zu lassen. Staatliche Unterstützung ist nicht zu bekommen: Das Geld wird für das Militär benötigt. Eine Broschüre listete die Höhe der erforderlichen Mittel auf: rund zehn Millionen Euro. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke betonte, dass der Rhein-Kreis Neuss sich nicht in der Lage sieht, über dermaßen hohe Beträge zu verfügen. Zudem fördere die Kommune soziale Einrichtungen als Gebäude – und vor allem Menschen. So wurde die Idee geboren, eher den ukrainischen Studenten zu helfen. Sie müssen ihr Studium grundsätzlich selbst finanzieren. 4500 von ihnen werden von 350 Professoren unterrichtet, von denen zehn Prozent im Ausland leben. Zudem müssen viele Frauen nun umgeschult werden, da die Männer im Fronteinsatz sind. Die Studiengebühren inklusive Unterkunft betragen 800 Euro pro anno, hinzu kommen 200 Euro monatlich für Verpflegung. Die „Schnelle Nothilfe“ schlug die Übernahme von Patenschaften für Studenten in Höhe von monatlich 150 Euro zunächst für die Dauer eines Jahres vor: „Das ist über den Verein steuerlich absetzbar“, erklärte Jutta Stüsgen. Mehrere Personen können einen Betrag gemeinsam übernehmen. Auch eine einmalige Spende ist möglich. Professor Serebrianskyi freute sich: „Das wird uns sehr helfen“, sagte er. Ein kleiner Neuanfang in „mundgerechter Größe“, so Nothilfe-Vorsitzender Markus Lausmann.