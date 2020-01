Deutschland sucht den Superstar : „Du hast kein Gefühl, triffst die Töne nicht“ - Neusser Horrorfilm-Produzent scheitert bei Dieter Bohlen

Neuss Pascal Bornkessel aus Neuss war am Dienstagabend bei Deutschland sucht den Superstar zu sehen. Das Urteil vom „Pop-Titan“ fiel hart aus. Der 24-Jährige sieht seinen Auftritt im Nachhinein mit gemischten Gefühlen.

Das Urteil vom „Pop-Titan“ fiel hart aus. „Du hast kein Gefühl, triffst die Töne nicht“, sagte Dieter Bohlen in gewohntem Angriffsmodus. Beide soeben präsentierten Songs seien „völlig daneben“ gewesen. Opfer der schonungslosen Kritik war Pascal Bornkessel aus Neuss. Der 24-Jährige erfüllte sich jetzt einen „Kindheitstraum“, wie er selbst sagt, und präsentierte seine Gesangskünste bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar (DSDS). Am Dienstagabend wurde die Sendung mit dem Neusser ausgestrahlt. Sein bescheidenes Ziel, sich „nicht zu blamieren“, habe er erreicht, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Er hätte sich allerdings gewünscht, etwas länger vor der Jury bestehend aus Xavier Naidoo, Piedro Lombardi, Oana Nechiti und Bohlen singen zu können. Im Gepäck hatte der 24-Jährige die Songs „Rockabye“ von Clean Bandit und „Fieber“ von Helene Fischer. Beide Lieder unterbrach Bohlen bereits nach wenigen Sekunden und entschied kurzerhand sogar für die anderen Jury-Mitglieder mit: „Viermal Nein“, so der 65-Jährige.

Aber: Der Beitrag über den unterhaltsamen Auftritt des Neussers war RTL gut sechs Minuten Sendezeit wert. Sein Hauptziel hat Pascal Bornkessel somit erreicht, der im Nachhinein ehrlich zugibt: „Ich wollte hauptsächlich Promo für meine Horrorfilm-Produktionen machen.“ Den Jury-Mitgliedern brachte er nämlich jeweils ein Exemplar seiner Grusel-Kurzkomödie „My possessed Sister“ (Meine besessene Schwester) mit. Den Film, in dem er selbst mitspielt, veröffentlichte er im Jahr 2018. Doch dabei soll es nicht bleiben. Denn der nächste Streifen „My bloody Love“ (Meine blutige Liebe) – ein Psychothriller über nicht erwiderte Zuneigung – sei so gut wie im Kasten. „Ich hoffe, er wird bis Ende des Jahres komplett fertig sein, dann versuche ich, einen Vertrieb zu finden“, so der Jung-Regisseur. Sein Traum: Die DVD eines eigenen Films irgendwann im Laden-Regal stehen zu sehen. „My possessed Sister“ kann man bislang „nur“ bei Amazon Prime streamen. Seinen DSDS-Auftritt sieht der Neusser im Nachhinein mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite habe er sich zur besten Sendezeit vor einem Millionenpublikum minutenlang zeigen können, auf der anderen Seite hofft er, dass sich die Casting-Teilnahme nicht negativ auf seine Seriosität als Film-Produzent auswirkt. Dass das Gesicht seiner Schwester, die ihn neben weiteren Familienmitgliedern zum Casting begleitete, von der DSDS-Redaktion teilweise mit grünen Horror-Spezialeffekten versehen wurde, fand Bornkessel „etwas übertrieben“. Er sei aber froh, dass er so dargestellt wurde, wie er ist. Zwar beschreibt sich der 24-Jährige als leidenschaftlichen Musiker, Beispiele gibt es auf YouTube zu sehen, doch Illusionen macht er sich nicht: „Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die besser singen können als ich.“ Er wolle sich aber ohnehin lieber auf seine Filme konzentrieren – vielleicht schon bald mit eigenen DVDs im Regal?