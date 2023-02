Innenstadt Neuss Parteien sehen Handlungsbedarf beim Parkkonzept

Unzufriedenheit herrscht, was das neue Parkraumkonzept in der Innenstadt angeht. Seit vergangenem Dezember gilt es und nun fallen nach und nach einige Details auf, die die Parteien für überarbeitungswürdig halten. „Das Ganze ist ja nicht in Stein gemeißelt“, sagt Sascha Karbowiak, SPD-Fraktionsvorsitzender, und betont, dass bereits in der nächsten Ratssitzung über einige Punkte gesprochen werde, und das Thema sicher auch in der nächsten Sitzung des Planungsausschusses (21. März), dessen Vorsitzender er ist, auf der Tagesordnung stehe.