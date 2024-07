Parlamentswahl in Frankreich Macron-Unterstützerin erringt Mandat in Partnerstadt Châlons

Die Partnerstadt Châlons-en-Champagne wird in der französischen Nationalversammlung durch die Abgeordnete Lise Magnier von der Partei Horizons des früheren Premierministers Edouard Philippe vertreten. Magnier konnte das Mandat im Wahlkreis Marne IV erst im zweiten Wahlgang erringen. Bei der ersten Stimmabgabe hatte ihr Konkurrent Achille Bisiaux vom rechtspopulistischen Rassemblement National von Marine Le Pen die Nase vorne, der in Châlons auf 36,59 Prozent der Stimmen kam, die absolute Mehrheit aber verfehlte und in der Stichwahl noch einmal antreten musste. In der verbesserte Lise Magnier ihr Ergebnis in Châlons von 30,36 auf 58,28 Prozent der Stimmen und konnte damit ins Parlament einziehen. Bisiaux kam in der Stichwahl auf 41,72 Prozent der gültigen Stimmen. Der Bewerber des Linksbündnisses „Nouveau Front Populaire“, das im neu gewählten Parlament die stärkste Fraktion bilden wird, schied mit 25,14 Prozent der Stimmen nach dem ersten Wahlgang aus dem Kampf um das Direktmandat aus. Horizons, die Partei der Abgeordneten Magnier, gehört zu dem Parteienbündnis „Ensemble“, das die Politik von Präsident Emmanuell Macron unterstützt. Sie gilt als Partei der rechten Mitte, liberal und proeuropäisch. Horizons ist mit sechs Parlamentariern in der nächsten Nationalversammlung vertreten, in der das Bündnis Ensemble die zweitstärkste Fraktion bildet. In Châlons lag die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl bei 61,2 Prozent. Insgesamt gaben 13.719 Wahlberechtigte ihre Stimme ab.