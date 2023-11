Maßnahme in Neuss Parkplatz in Hoisten ist frisch saniert

In knapp zwei Monaten hat die Stadt Neuss den Parkplatz „Am Nierholz“/Ecke Kreuzstraße umgebaut. Auf der Fläche stehen nach Abschluss der Arbeiten nun elf Parkplätze zur Verfügung, davon zwei an einer E-Ladesäule. Mit aktuell zwei Fahrradbügeln, die noch um einen dritten Bügel erweitert werden, und der unmittelbaren Nähe zur Haltestelle „Hoisten-Schleife“ stellt der neu gestaltete Parkplatz damit einen Verknüpfungspunkt zwischen ÖPNV, Auto- und Radverkehr im südlichen Neusser Ortsteil dar. Das teilte die Stadt am Dienstag mit.