Händler-Beschwerden in Neuss Park-Chaos an der Rheydter Straße?

Das Thema hat auch die Politik bereits erreicht. Ein entsprechender Antrag steht nämlich auf der Tagesordnung des nächsten Bezirksausschusses „Innenstadt I“ am kommenden Donnerstag. SPD und Grüne wollen die Stadt dann beauftragen, an Verbesserungen für den besagten Parkplatz zu arbeiten. Gleich eine ganze Reihe an Maßnahmen soll dafür einer Prüfung unterzogen werden: Neben der Einrichtung von mehreren Kurzzeitparkmöglichkeiten (tagsüber) zur Unterstützung der Inhaber ansässiger Geschäfte zählt dazu auch eine bessere Steuerung und Ordnung des „aktuell recht chaotischen Parkens durch die Anbringung von Parkplatz-Markierungen“, wie es in dem Antrag heißt.