Projekt in Neuss : Parcours hilft Jugendlichen bei der Berufswahl

Neuss Die Werhahn-Stiftung finanziert die Umsetzung eines Projekts in Neuss: Im Berufsparcours können Jugendliche und junge Erwachsene praktisch testen, welcher Beruf zu ihnen passt.

Wissen erlangen, Kontakte knüpfen und erfahren, was ein bestimmter Ausbildungsberuf erfordert: Das können Jugendliche und junge Erwachsene am 12. August, ab 16 Uhr, bei einem Berufsparcours herausfinden. Angeboten wird er in der Jugendeinrichtung „Dependance OT-Barbaraviertel“, und richtet sich an alle Acht- bis 27-Jährigen, die in dem Viertel wohnen. Es ist das erste Mal, dass der Berufsparcours in die Dependance des Barbaraviertels und damit an einen den Jugendlichen bekannten Ort kommt. Das Pilotprojekt fand im Juni dieses Jahres am Berufskolleg für Technik und Informatik (BTI) in Neuss statt. Fortgesetzt wird es nun nicht nur im Barbaraviertel, sondern auch an den vier Berufsschulen im Rhein-Kreis Neuss. Das Projekt wird durch die Werhahn-Stiftung finanziert.