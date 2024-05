XXL-Discounter in Neuss Bei der Aldi-Eröffnung lief nicht alles glatt

Neuss · Am Holzheimer Weg hat am Donnerstag die zweitgrößte Aldi-Filiale Deutschlands eröffnet. Kunden wurden mit einigen Angeboten gelockt. Allerdings kam es am Eröffnungstag auch zu zwei kleineren Zwischenfällen.

23.05.2024 , 14:45 Uhr

Am Eröffnungstag demonstrierten Tierschützer vor der Aldi-Süd Filiale Foto: Animal Equality

Von Friederike Hilgers