Trio tritt im Neusser Kulturkeller auf Pakistanische Prinzessinnen und elysische Ekstase

Die Botschaft des weiblichen Trios ist also mehr als nur mystische Mission oder spirituelle Virtuosität. Angez‘ Gesang ist sowohl Herzensnahrung als auch poetische Propaganda gegen Hass unter den Völkern. Gerade in Zeiten politischer Krisen ist dies ein frommer Wunsch und auch eine problematische Konfrontation des Publikums mit einem unvertrauten Klangkosmos, dessen meditative Ausrichtung ekstatische Dimensionen tangiert. Äußerlich erinnert das Trio mit Angez im seidenen Schleiergewand nicht nur an Goethes „Suleika“, sondern auch an die Prinzessinnen aus „Tausendundeine Nacht“, wenn sie mit Lauten, Trommeln und funkelndem Kopfschmuck den Gesang begleiten.