An der Venloer Straße in Neuss : Polizei sucht Kopfhörer-Räuber

Laut Polizei floh das verdächtige Pärchen möglicherweise mit dem Bus in Richtung Innenstadt. Foto: dpa/Carsten Rehder

Neuss Ein 13-Jähriger war am Donnerstag um 15.40 Uhr mit einem Freund an der Venloer Straße unterwegs, als ihnen ein Pärchen entgegenkam. Der Junge sprach den 13-Jährigen auf seine Kopfhörer an und stahl sie wenig später.

Das teilte die Polizei mit.

Der Junge soll etwa 17 Jahre alt und circa 1,90 Meter groß sein. Er hatte braunes, lockiges kurzes Haar und trug eine schwarze lange Jeans, dazu eine weiße Trainingsjacke mit schwarzen Ärmeln der Marke Nike. Seine Begleiterin soll etwa 16 bis 17 Jahre alt sein. Sie soll etwa 1,75 Meter groß sein und hatte braunes, hüftlanges Haar. Zu ihrer weißen Jeans trug sie eine ähnliche Trainingsjacke (weiß mit schwarzen Ärmeln).