Projekt soll beim Strukturwandel helfen Stiftung eröffnet Projektbüro in Neuss

Die Stiftung wird in Kürze ein Projektbüro im „TZG Business Center“ an der Königstraße 32-34 in Neuss eröffnen. „Ich bin dankbar dafür, dass Hermann Gröhe uns bei der Vernetzung vor Ort unterstützen wird“, so Lothar Theodor Lemper. „Durch das Neusser Büro schaffen wir auch im Rhein-Kreis eine unmittelbare Ansprechbarkeit.“ Das Projekt wird gefördert vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW und der EU.