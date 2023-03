Jugendeinrichtungen in Neuss Osterferienangebote für Kinder und Jugendliche

„Der Treff“ in Weckhoven hat in beiden Ferienwochen zu den regulären Zeiten geöffnet. Das Programm in der ersten Woche steht unter dem Motto „kreative und bunte Ostern“, in der zweiten Woche geht es um den „Nachhaltigen Start in den Frühling.“ In beiden Wochen gibt es von 15 bis 17 Uhr einen Kurs zum Thema „Bauen und Programmieren mit Lego“ für Kinder von acht bis zehn Jahren. Der Treff ist telefonisch unter 02131 47066 und per E-Mail unter der-treff@skf-neuss.de zu erreichen.