Spielmobil

Montag, 15. April, 15.30 bis 18 Uhr



Bei schönem Wetter bietet der Deutsche Kinderschutzbund Neuss einen Nachmittag mit tollen Spielgeräten und Bastelideen am Germanicusweg in Meertal. Auch an anderen Tagen ist das Spielmobil da. Hier kann man sehen, an welchem Tag es wo Station macht.

Weitere Infos gibt es <a href="http://www.veranstaltungskalender-neuss.de/"_blank">Hier