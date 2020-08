Konzertreihe in St. Quirin Neuss : Neusser „Orgelsommer“ mit beeindruckendem Konzert beendet

Neuss Das letzte Konzert im „Orgelsommer“ hat der Programmmacher, Münsterkantor Joachim Neugart, bestritten. Die Reihe mit fünf Konzerten war dem Franzosen Louis Vierne gewidmet.

Da unter Corona-Bedingungen 120 Plätze in der Basilika zur Verfügung standen, konnte der Förderkreis der Kirchenmusik, in dessen Trägerschaft die Konzertreihe „Orgelsommer“ durchgeführt wird, nicht ganz zufrieden sein. Dessen ungeachtet zeichneten sich alle fünf Konzerte durch die hohe musikalische Qualität der eingeladenen Interpreten aus.

Joachim Neugart gab zunächst einen Einblick in die „Werkstatt von Louis Vierne“ - am E-Piano vor dem Hochaltar. „Aber Sie sind in einem Orgelkonzert“, sagte er beruhigend zum Publikum und realisierte das auch mit Viernes eindrucksvollem „Cathédrales“ an der großen Münsterorgel.