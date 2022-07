Musikreihe in Neuss : Orgelsommer dreht sich um César Franck

Münsterkantor Joachim Neugart eröffnet am Sonntag, 7. August, die 28. Auflage der Musikreihe. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss In den Sommerwochen bleibt es im Quirinusmünster nicht still. Im Gegenteil: Internationale Musiker, darunter Vincent Dubois, Titularorganist an der Kathedrale Notre Dame in Paris, werden im August zu Gast sein und gemeinsam mit Münsterkantor Joachim Neugart die Orgel des Münster zum Klingen bringen.

Zum 28. Mal veranstaltet der Förderkreis der Kirchenmusik am Quirinusmünster Neuss einen „Orgelsommer“. In fünf Konzerten geht es dabei in diesem Jahr rund um die Werke des Orgelmusikers César Francks, der vor 200 Jahren in Lüttich geboren wurde. Nach erster musikalischer Erziehung ging es nach Paris, wo er 1837 am Pariser Konservatorium aufgenommen wurde.

Franck wirkte als Organist an verschiedenen Pariser Kirchen, später wurde er Titularorganist der Kirche Ste-Clotilde in Paris, eine Position, die er bis zu seinem Tode innehatte. Er schrieb auch eigene Musik für die Orgel. Dabei begründete er eine neue französische Schule, die sich durch ihren polyphonen Stil auszeichnete. Als Organist hatte César Franck auch die „einfachen Organisten“ im Blick, die, Sonntag für Sonntag den Gottesdienst zu gestalten hatten. Für sie komponierte er kürzere Stücke.

César Franck steht nun also auf dem Plan des Orgelsommers: Dabei gibt es in diesem Jahr eine ungewöhnliche Programmidee. Alle eingeladenen Organisten werden den Choral II in h-Moll spielen. Damit sollen die Besucher zu einem Interpretationsvergleich angeregt werden. Gleichzeitig soll der Bekanntheitsgrad des Stücks gesteigert werden.

Eröffnet wird der Orgelsommer am Sonntag, 7. August, 20 Uhr von „Hausherr“ Joachim Neugart. Von

César Franck spielt er die Fantasie C-Dur op. 16. und Trois chorals ( I E-Dur, II h-Moll, III a-Mol). Von Olivier Messiaen spielt er aus „L’Ascension“ (Quatre Méditations Symphoniques pour Orgue) I. Majesté du Christ demandant sa gloire à son père und Prière du Christ montant vers son père. Am Mittwoch, 10. August, spielt Hans-Jürgen Kaiser aus Fulda ebenfalls Werke von Franck, Messiaen, aber auch von Maurice Duruflé. Am Sonntag, 14. August, ist der belgische Organist an der St.-Salvator-Kathedrale von Brügge Ignace Michiels zu Gast. Am Mittwoch, 17. August, spielt dann Christian Stegmann aus Kitzingen. Das Finale bestreitet der Titularorganisten der Kathedrale Notre-Dame de Paris Vincent Dubois.