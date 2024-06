Mack-Kapelle in Neuss Die vielen Teile der denkmalgeschützten Orgel

Seit 15 Jahren gehört der 34-Jährige zum Team der Orgelbaufirma Scholz. Und was hat er seitdem nicht schon alles gefunden, wenn er eine Orgel auseinanderbaut! Mäuse, Vögel und Fledermäuse etwa, die in größeren Pfeifen ihr Leben aushauchten – und Fliegen und Motten, die kleine Pfeifen verstopfen. Deshalb ist der Staubsauger immer in Reichweite, wenn Mesterom eine Pfeife aus der Windlade löst. Die Orgel in der Mack-Kapelle allerdings hielt keine besonderen Ekligkeiten für ihn bereit. Nur eben das, was nach 30 Jahren so an Dreck anfällt – wenn man zwischendurch nicht mal sauber macht.