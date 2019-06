Tätigkeitsbericht 2018 vorgelegt : Ordnungsdienst verdoppelt die Kontrollgänge in Neuss

Neuss Mehr Personal, weniger Bußgelder: Die Politik lobt die Sicherheitsstrategie.

Die Verwaltung will die Straßen von Neuss sicherer machen. In der City sind deshalb immer mehr Ordnungshüter unterwegs. Der Kommunale Service- und Ordnungsdienst (KSOD) hat im vergangenen Jahr sein Personal erheblich aufgestockt und die Zahl der Schichten erhöht. Das geht aus dem Tätigkeitsbericht des KSOD hervor, der am Donnerstag im Hauptausschuss vorgestellt wird. Demnach sind derzeit 14 Mitarbeiter im Dienst, zwei weitere Stellen sind bislang noch unbesetzt. Die Einarbeitung der neuen Streifen ist bereits abgeschlossen.

2015 hatte der Rat beschlossen, die kommunalen Ordnungshüter nicht weiter in der Fläche einzusetzen, sondern einzelne Dienstrouten intensiver zu kontrollieren. Diese Strategie wurde auch 2018 beibehalten. Laut Bericht lohnen sich die regelmäßigen Nachkontrollen. „Dies hat die Präsenz gesteigert und wird von den Bürgerinnen und Bürgern begrüßt“, heißt es dort. Schwerpunktkontrollen führt der KSOD etwa an Spielplätzen, Bushaltestellen und Grünanlagen durch. An Karneval und während der Further und Neusser Krimes kontrollierte der Dienst in Sondereinsätzen