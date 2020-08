Kostenpflichtiger Inhalt: Bilanz des Ordnungsamtes in Neuss : Schwerpunkt-Kontrollen zeigen Wirkung

Die Stadt hat weitere Schwerpunktkontrollen des KSOD angekündigt. Zum Beispiel auf Kinderspielplätzen, in Grünanlagen, Ausflugszielen, auf besonderen Plätzen oder aber auch an Haltepunkten des ÖPNV. Foto: JA/Andreas Woitschützke

Neuss In einem Schreiben an Landrat Hans-Jürgen Petrauschke hat Bürgermeister Reiner Breuer angekündigt, eine Einschätzung zur Sicherheitslage in Neuss aus Sicht des Ordnungsamtes zu geben. Diese liegt nun vor.