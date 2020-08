Deutsche Kammerakademie Neuss : Keine Sommerpause für die Kammerakademie

Neuss Das Orchester im Glück: Die DKN heimste gleich zwei Nominierungen für den Opus Klassik ein. Zudem sind Konzerte im Rahmen des „Kulturgartens“ und im Zeughaus vorgesehen.

Die Deutsche Kammerakademie (DKN) ist für die Einspielung der Symphonien op. IV von François-Joseph Gossec gleich zwei Mal für den Opus Klassik nominiert. Einmal in der Kategorie „Ensemble/Orchester“ und einmal in der Kategorie „Sinfonische Einspielung bis inklusive 18. Jahrhundert“.

Der Opus Klassik ist der neue Preis für klassische Musik in Deutschland. Die Förderung der klassischen Musik und insbesondere die Auszeichnung ihrer Künstler ist das Ziel des Vereins zur Förderung der Klassischen Musik, dem Ausrichter des wichtigsten deutschen Klassikpreises. Eine Fachjury, zusammengesetzt aus Vertretern der Musik- und Medien-Branche, zeichnet 47 Preisträger in 25 Kategorien aus. Insgesamt 450 Nominierte haben sich in diesem Jahr qualifiziert. Die Preisträger 2020 werden von der neunköpfigen Jury ausgewählt und im Herbst 2020 bekannt gegeben. Verliehen wird der Opus Klassik dann am 18. Oktober im Konzerthaus Berlin.