Auszeichnung für Orchester aus Neuss : Opus Klassik für Kammerakademie

Neuss Die Deutsche Kammerakademie Neuss (DKN) wird mit dem Opus Klassik für ihre CD-Einspielung der Symphonien op. 4 von François-Joseph Gossec unter dem Dirigenten Simon Gaudenz ausgezeichnet. Der Schallplattenpreis wird am 18. Oktober in Berlin übergeben.

Insgesamt waren 450 Veröffentlichungen nominiert. 47 Preisträger in 25 Kategorien hat die neunköpfige Jury für den Klassikpreis ausgewählt. Die DKN befindet sich in guter Gesellschaft: Unter anderem werden auch das Vision String Quartet (Kammermusik Quartett) sowie Raphaela Gromes und Julian Riem (Kammermusik Duo), die auch in der Reihe der Zeughauskonzerte 202/21 auftreten, für ihre CD-Einspielungen geehrt.