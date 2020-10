Kostenpflichtiger Inhalt: Auszeichnung für Orchester in Neuss : Netzwerktreffen bei der Preisverleihung in Berlin

Martin Jakubeit, Orchestermanager der DKN, und Dirigent Simon Gaudenz (r.) mit dem Opus Klassik-Preis in Berlin. Foto: Markus Nass

Neuss Der Orchestermanager der Deutschen Kammerakademie hat in Berlin den „Opus Klassik“-Preis in Empfang genommen. Martin Jakubeit war für den Dirigenten Simon Gaudenz in die Bundeshauptstadt gereist.