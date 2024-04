Optiker seit 1988 in Neuss Fielmann zieht an die Niederstraße um

Neuss Seit 1988 gibt es Fielmann in der Innenstadt von Kostenpflichtiger Inhalt Neuss, zuletzt an der Krefelder Straße. In dieser Zeit wurden rund 500.000 Brillen verkauft, rechnet das Unternehmen vor. Künftig werden Kunden an der Niederstraße betreut, wo der Optiker in dem Ladenlokal eine neue Filiale bezogen hat, in dem bis zum vergangenen September das Schuhhaus Toll ansässig war. Schon damals war Fielmann als Nachmieter im Gespräch, nun ist der Wechsel vollzogen.