„Am Blankenwasser“ in Neuss : Open-Air-Club startet am 19. Mai

Open-Air-Club startet am 19. Mai

„Am Blankenwasser“ in Neuss

Neuss Der neue Open-Air-Club „Am Blankenwasser“, der die Nachfolge der „Kiesgrube“ antritt, startet am Sonntag, 19. Mai, in die Saison. Auch künftig soll es dort elektronische Musik geben.

Auch künftig soll es elektronische Musik an der Sudermannstraße/Ecke Am Blankenwasser geben, das Lineup für die Eröffnungsveranstaltung steht. Für den passenden Sound und Stimmung sorgen Matthias Tanzmann, Adana Twins, Marek Hemmann und „Arada b2b Khaan“. Das teilt der Betreiber mit. Trotz Neustart soll damit die Tradition fortgesetzt werden.

Bis einschließlich des vergangenen Sommers war der Open-Air-Club „Kiesgrube“ auf dem Areal in Neuss beheimatet. Vor 22 Jahren war er als Sommerausgabe des legendären Clubs „Tribehouse“ entstanden. Über die Jahre hatte sich die „Kiesgrube“ zu einem der angesagtesten Open-Air-Clubs in Deutschland entwickelt. Der Club galt als eine der feinsten Adressen für elektronische Sounds unter freiem Himmel und wohlige Ibiza-Urlaub-Atmosphäre in Deutschland. Namhafte DJs sorgten für die entsprechenden Klänge.