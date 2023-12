Rheinpark-Center in Neuss Start-Termin für „Only and Sons“ steht fest

Das Rheinpark-Center kann noch in diesem Jahr einen Neuzugang im Bekleidungs-Segment begrüßen. Kostenpflichtiger Inhalt Dass sich das Herrenmode-Label „Only and Sons“ an der Breslauer Straße ansiedeln möchte, war vor Kurzem bekannt geworden, nun steht auch das Start-Datum fest: geöffnet werden die Türen auf der ehemaligen Marco-Polo-Fläche am Donnerstag, 14. Dezember. Gegenüber wird künftig das Damenmode-Label „Only“ – auf der früheren Görtz-Fläche – zu finden sein. Das vergrößert sich dort auf rund 400 Quadratmeter. Los geht es am 11. Januar kommenden Jahres. Bereits geöffnet hat das neue Möbelgeschäft „360Home“, das im ersten Obergeschoss zu finden ist – dort, wo einst Gerry Weber war.