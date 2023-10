Cover- und Tributebands im Rhein-Kreis Neuss Mehr als nur eine Kopie

Neuss · Die Lieblingsband gibt keine Auftritte mehr, ist nicht in der Nähe oder die Tickets zu teuer: Dass Fans trotzdem zu ihrer Musik feiern können, liegt auch an Cover- oder Tributebands. Was den Reiz an der „Kopie“ ausmacht.

06.10.2023, 04:50 Uhr

„One Of These Pink Floyd Tributes“ beim Auftritt in Köln in der Kantine. Foto: Chiara Santalucia

Von Chiara Santalucia

Pizzakartons stehen auf dem Tisch. Dazu gibt es Wasser vom Discounter aus PET-Flaschen. Die Band „One Of These Pink Floyd Tributes“ aus Kaarst könnte nicht weiter entfernt sein von Star-Allüren. Familiär sitzen sie im Backstagebereich der Kantine in Köln, einem Veranstaltungsort für Konzerte und Partys und stärken sich vor ihrem Auftritt, bei dem sie Lieder von Pink Floyd spielen werden.