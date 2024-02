Neues Angebot im ÖPNV für Neuss On-Demand-Verkehr startet Donnerstag durch

„NEmo“, das neue Verkehrsangebot der Stadtwerke für die Menschen im Westen und Süden der Stadt, sollte Ende Februar starten. Kostenpflichtiger Inhalt So hatte es Uwe Koppelmann vor Monatsfrist der Politik angekündigt. Und damit hatte der Betriebsleiter Nahverkehr nicht zuviel versprochen, denn am Donnerstag, 29. Februar, geht es los. Tags zuvor werden Bürgermeister Reiner Breuer und Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Lommetz das Projekt, das Tarifsystem, die dazugehörige App für das Handy und eines von vier dafür beschafften Elektro-Autos der Öffentlichkeit vorstellen. Unter On-Demand-Verkehr versteht man ein Mobilitätsangebot für die Ortsteile, in denen das Liniennetz nicht ganz so dicht ist. In dem Testgebiet wurden mehr als 1000 Haltepunkte definiert, an denen man sich von einem kurz vorher per App bestellten Auto aufgabeln lassen kann. Insgesamt deckt der On-Demand-Verkehr als Ergänzung des ÖPNV rund 40 Prozent des Stadtgebietes ab, in dem derzeit mehr als 40.000 Menschen leben.