Energiesparen in Neuss : On-Demand-Straßenlampen sollen Energie sparen

Energiesparen in Neuss

Neuss Um Energie zu sparen, beschleunigt die Stadt Neuss die Umrüstung ihrer Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Weitere Maßnahmen sind in Vorbereitung. Was geplant ist.

Unter anderem soll geprüft werden, ob und wo die Straßenbeleuchtung teilweise gedimmt und nur bei Bedarf voll hochgefahren werden kann – es geht folglich um eine Art On-Demand-Lösung. Das bedeutet so viel wie „auf Bestellung“. Und diese „Bestellung“ könnte über Bewegungsmelder an der Straßenbeleuchtung geregelt werden. Stadtsprecher Marc Bohn betont, dass es sich um eine von vielen Maßnahmen handelt, die derzeit im Rathaus diskutiert werden. „Zentral dabei ist natürlich, dass es die Verkehrssicherheit zulässt“, betont er. Auch das Sicherheitsempfinden der Bürger soll berücksichtigt werden.

Bereits jetzt setzt die Stadt eine Reihe von Maßnahmen um. Dies soll nach und nach ausgebaut werden. Erst kürzlich hatte Bürgermeister Reiner Breuer den Stecker zur Außenbeleuchtung am Neusser Rathaus gezogen – ein kleiner Baustein in einem umfangreichen und zum Teil schon angelaufenen Maßnahmenkatalog, der die Stadt klimafreundlicher und energieeffizienter machen soll. „Dort, wo es die Verkehrssicherheit und das Sicherheitsempfinden der Bürger nicht beeinträchtigt, bleibt die Außenbeleuchtung an den repräsentativen Gebäuden der Stadt vorerst aus“, hatte Breuer erklärt. Die Stadt wolle auch als Vorbild vorangehen. Die Botschaft: Jeder kann Energie sparen. Wie sich das rechnet, zeigt auch die Umrüstung der gut 3800 konventionellen Straßenleuchten, die innerhalb der nächsten zwei Jahre auf LED-Technik umgerüstet werden. Das spart laut Stadt gut 17 Prozent des Stromverbrauchs der heutigen Lampen.